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Akıllı Yatırım Uygulaması infox'u İndirin
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE
4 AŞAMADA YATIRIM HESABI AÇIN
Sizlere hafta içi 09:00 - 21:00 Cumartesi günü 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz.
QR Karekodu telefonunuza okutup Akıllı Yatırım Uygulaması infox'u İndirin!
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE
4 AŞAMADA YATIRIM HESABI AÇIN
Sizlere hafta içi 09:00 - 21:00 Cumartesi günü 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz.
UYGULAMAMIZI İNDİRİN
Uygulama mağazalarından İnfox Akıllı Yatırım uygulamasını indirin. Görüntülü Hesap Aç Butonuna tıklayın.
SİZDEN İSTENEN BİLGİLERİ DOLDURUN
TC kimlik numaranız, iletişim bilgileriniz ve şube şeçiminizi ilgili alanlara girin,onay kutucukların işaretleyerek giriş yapın.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEYE BAĞLANIN
Cihazınızın NFC'sini açarak hazır bulundurun. Yeni kimlik kartınızı talimatlara uygun olarak okutun. Canlılık testi talimatlarına uyun. Görüntülü görüşme bağlantısıyla temsilcimizin talimatlarına uyarak adımları tamamlayın.
HESAP AÇILIŞI TAMAMLANDI, AKILLI YATIRIMA BAŞLAYIN
Tüm adımlar tamamlandıktan sonra kısa sürede hesabınız açılacaktır. Kullanıcı bilgilerinizle giriş yapıp akıllı yatırıma başlayabilirsiniz.
UYGULAMAMIZI İNDİRİN
Uygulama mağazalarından İnfox Akıllı Yatırım uygulamasını indirin. Görüntülü Hesap Aç Butonuna tıklayın.
SİZDEN İSTENEN BİLGİLERİ DOLDURUN
TC kimlik numaranız, iletişim bilgileriniz ve şube şeçiminizi ilgili alanlara girin,onay kutucukların işaretleyerek giriş yapın.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEYE BAĞLANIN
Cihazınızın NFC'sini açarak hazır bulundurun. Yeni kimlik kartınızı talimatlara uygun olarak okutun. Canlılık testi talimatlarına uyun. Görüntülü görüşme bağlantısıyla temsilcimizin talimatlarına uyarak adımları tamamlayın.
HESAP AÇILIŞI TAMAMLANDI, AKILLI YATIRIMA BAŞLAYIN
Tüm adımlar tamamlandıktan sonra kısa sürede hesabınız açılacaktır. Kullanıcı bilgilerinizle giriş yapıp akıllı yatırıma başlayabilirsiniz.
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